Samsung Electronics представляет новые серии ТВ

11.01.2021 11:19

Первая в истории виртуальная презентация Samsung состоялась перед открытием выставки CES 2021 (которая, напомним, в этом году также впервые прошла в цифровом формате). Мероприятие под названием First Look было посвящено новым сериям фирменных телевизоров: Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV.



Рассказывая о новинках, представители компании подчеркнули приоритет стратегии развития «Going Green» («С заботой об экологии»): Samsung будет стараться снижать энергопотребление, больше использовать вторичные материалы, расширит применение эко-упаковки, а также начнёт комплектовать свои телевизоры пультами дистанционного управления на солнечных батареях с подзарядкой от искусственных или естественных источников освещения или через USB порт. Что касается потребительских функций устройств линейки 2021 года, к ним добавится несколько, ориентированных на людей с ограниченными возможностями – слабовидящим, слабослышащим и др., в частности, масштабирование области сурдоперевода, звуковые подсказки голосового помощника и так далее.



Новая технология Neo QLED – база для флагманских моделей 8K и 4K телевизоров (QN900A и QN90A); в этих устройствах применяются источники света нового типа – Quantum Mini LED. Панель на таких светодиодах в 40 раз тоньше традиционной ЖК-панели; технология квантовой матрицы обеспечивает точное управление светодиодами, что предотвращает засветы; тёмные области изображения более тёмные, а светлые — более яркие. Телевизоры Samsung Neo QLED 8K 2021 года выполнены в новом дизайне Infinity One: экран почти безрамочный; новая система управления проводами Slim One Connect Box упрощает установку устройства и обеспечивает более аккуратный внешний вид. Добавлены несколько новых аудиофункций – благодаря технологиям Object Tracking Sound (динамическое звучание, соответствующее движению объектов на экране) и SpaceFit Sound (адаптация звуковой картины к особенностям помещения и пространства, в котором установлен телевизор).



Кроме того, Samsung Electronics представила новую линейку телевизоров с технологией MICRO LED – она станет доступна к концу года (диагонали 110”, 99” и меньше), а также расширенную серию Lifestyle с новыми моделями телевизоров The Frame.