ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Samsung Galaxy Buds3 FE: ниже цены – выше спрос


25.08.2025 12:37

 

 

Компания Samsung выпустила линейку наушников-вкладышей Galaxy Buds3 FE. Они дешевле базовых моделей и рассчитаны на более широкую целевую аудиторию покупателей.

 

Наушники оснащаются 11-миллиметровыми динамиками, обеспечивают «умное» активное шумоподавление и мощный звук – с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Если шумоподавление отключено, слушать музыку можно в течение восьми с половиной часов, с подзарядкой в футляре – до 30 часов. Если функция ANC активна, время автономной работы сокращается до шести и 18 часов соответственно, но и эти показатели весьма хороши. Процессор с искусственным интеллектом позволяет наушникам «общаться» с их владельцем, а встроенный переводчик обеспечивает перевод в режиме реального времени. Поддерживаются функции поиска устройства (Find My Earbuds), быстрого переключения между гаджетами Galaxy и технология объёмного звучания 360 Spatial Audio для совместимых смартфонов и планшетов.

 

Новинки имеют защиту от пыли и влаги IP54. Технология Crystal Clear Call с машинным обучением эффективно отсекает внешние шумы и позволяет комфортно общаться даже в толпе или на вокзале / в аэропорту. Серьёзных изменений во «внешности» наушников нет – эта всё та же линейка Galaxy Buds3: главной целью создания новых недорогих моделей было привлечение покупателей, которым требуются не оригинальный дизайн, а интеллектуальные функции, хороший звук, надёжность и универсальность. Управление осуществляется голосом или жестами. Варианты отделки: чёрный и серый. Наушники поддерживают кодеки SSC, AAC, SBC. Разница в цене: 150 долларов США за Galaxy Buds3 FE против 249 долларов за устройство модели Galaxy Buds 3 Pro.

Связанные новости:
 Беспроводные гарнитуры Edifier: обновление ассортимента - 30.04.2025 11:30
 Вы слушаете Powerbeats Pro 2, Powerbeats Pro 2 слушают ваше сердце - 12.02.2025 17:19
 ИИ в образовании: Samsung AI Assistant - 04.02.2025 18:11
 For Me Buds: вы спите, наушники работают - 27.01.2025 14:06
 В России растёт спрос на наушники - 19.12.2024 11:23
 Sony LinkBuds: две новые модели наушников и колонка - 13.10.2024 11:25
 Samsung Buds 3 Pro: скоро всё узнаем - 07.06.2024 13:07
 Самые маленькие наушники Samsung: Galaxy Buds 2 - 19.08.2021 11:02
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007