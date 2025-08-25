Samsung Galaxy Buds3 FE: ниже цены – выше спрос

25.08.2025 12:37

Компания Samsung выпустила линейку наушников-вкладышей Galaxy Buds3 FE. Они дешевле базовых моделей и рассчитаны на более широкую целевую аудиторию покупателей.



Наушники оснащаются 11-миллиметровыми динамиками, обеспечивают «умное» активное шумоподавление и мощный звук – с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Если шумоподавление отключено, слушать музыку можно в течение восьми с половиной часов, с подзарядкой в футляре – до 30 часов. Если функция ANC активна, время автономной работы сокращается до шести и 18 часов соответственно, но и эти показатели весьма хороши. Процессор с искусственным интеллектом позволяет наушникам «общаться» с их владельцем, а встроенный переводчик обеспечивает перевод в режиме реального времени. Поддерживаются функции поиска устройства (Find My Earbuds), быстрого переключения между гаджетами Galaxy и технология объёмного звучания 360 Spatial Audio для совместимых смартфонов и планшетов.



Новинки имеют защиту от пыли и влаги IP54. Технология Crystal Clear Call с машинным обучением эффективно отсекает внешние шумы и позволяет комфортно общаться даже в толпе или на вокзале / в аэропорту. Серьёзных изменений во «внешности» наушников нет – эта всё та же линейка Galaxy Buds3: главной целью создания новых недорогих моделей было привлечение покупателей, которым требуются не оригинальный дизайн, а интеллектуальные функции, хороший звук, надёжность и универсальность. Управление осуществляется голосом или жестами. Варианты отделки: чёрный и серый. Наушники поддерживают кодеки SSC, AAC, SBC. Разница в цене: 150 долларов США за Galaxy Buds3 FE против 249 долларов за устройство модели Galaxy Buds 3 Pro.