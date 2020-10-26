Samsung Group: начало новой эпохи?

26.10.2020 12:09

И снова о Samsung Electroncis – на этот раз в связи с кончиной Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), сына основателя Samsung Group и одного из самых успешных южнокорейских бизнесменов Ли Бён Чхоля.



Ли Гон Хи умер от сердечного приступа 25 октября. С декабря 1987 года он являлся председателем Samsung Group, взяв на себя руководство компанией в возрасте 33 лет, через две недели после смерти отца. Именно при Ли Гон Хи Samsung превратился из локального производителя бюджетных продуктов в крупную международную корпорацию и едва ли не самый известный азиатский бренд в мире. В 2008 году Ли Гон Хи оказался «героем» крупного скандала: его обвинили в коррупции и уклонении от уплаты налогов, после чего он ушёл в отставку.



Как и у Ли Бён Чхоля, у Ли Гон Хи несколько детей. Смогут ли они договориться, или начнут делить собственность и бизнес? Один из сыновей, Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), считается преёмником отца; в южнокорейских СМИ его называют «наследным принцем Samsung». Ли Джэ Ён тоже успел побывать под следствием: он обвинялся в даче многомиллионных взяток и в 2017 году был приговорён к пяти годам заключения; спустя полгода срок заменили на условный. Сейчас Ли Джи Ён занимает должность вице-президента Samsung Electronics.