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Samsung HW-QS700F: вешать или класть?


21.01.2025 12:09

 

 

Уникальный Dolby Atmos саундбар представила на выставке CES 2025 компания Samsung. Аналитики считают, что с появлением этого устройства в продаже правила игры в сегменте саундбаров изменятся.

 

В саундбар Samsung HW-QS700F встроен гироскоп, который «заставляет» устройство менять звучание в зависимости от того, закреплена ли звуковая панель на стене или стоит на консоли под телевизором. В первом случае саундбар примыкает к стене своей нижней поверхностью – той, на которую он опирается, когда стоит на полке – и его фронтальные динамики оказываются направлены вниз, а не вперёд. В этом и заключается главная особенность Samsung HW-QS700F: его драйверы меняются ролями в зависимости от положения саундбара. Поставьте его на полку или консоль – и основными будут фронтальные динамики; закрепите на стене – и роль первой скрипки возьмут на себя драйверы, которые при стандартной установке излучают звук вверх.  

 

О том, в каком положении звук лучше, маркетологи Samsung умалчивают. Нет информации и о том, какие динамики (и в каком количестве) установлены внутри корпуса саундбара. Известно, что устройство будет поставляться в комплекте с сабвуфером и поддерживать Dolby Atmos и DTS:X, а также технологию Eclipsa Audio – это совместная разработка Samsung и Google, которая, как ожидается, составит конкуренцию Dolby Atmos. Ещё одна новинка – 11.1.4-канальный HW-Q990F, новый флагман линейки саундбаров Samsung (по сути, усовершенствованный HW-Q990D). Когда новинки появятся в продаже, неизвестно, но есть мнение, что это может произойти уже в апреле нынешнего года.

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