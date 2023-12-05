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Samsung и Google потеснят Dolby Atmos


05.12.2023 09:51

 

 

Samsung и Google совместно разработали новую технологию 3D звука, которая может составить конкуренцию Dolby Atmos.Разработке дали название Immersive Audio Model and Formats (IAMF, «модель и форматы иммерсивного звучания»). В пресс-релизе заявляется, что это первая в мире открытая технология объёмного 3D звука.

 

Впервые компании Samsung и Google обратились к этой теме в 2020 году, когда было создано совместное предприятие Project Caviar – с целью продвижения открытых и доступных всем производителям альтернатив традиционным технологиям HDR видео и 3D аудио. На сайте Samsung в описании новой технологии говорится о трёх ключевых особенностях: вертикальном звуке, интеллектуальном анализе звуковой сцены и возможностях настройки звука самим пользователем. «IAMF делает звучание более реалистичным: человек слышит звуки, источники которых находятся перед ним, за ним, вокруг него, а также над и под ним. Если внедрить эту технологию в динамики телевизоров или саундбары, пользователь сможет услышать, например, пение птиц над своей головой» – и для этого будет нужен лишь телевизор, а не система домашнего кинотеатра.

 

Представители Samsung заявляют также, что IAMF обучаема: она анализирует звуковую сцену и при необходимости настраивает звучание соответствующим образом. Например, в зависимости от сюжета фильма в каких-то случаях более громким будет происходящее на переднем плане, а в каких-то система автоматически увеличит громкость звуков на заднем плане – или выделит людские голоса, позволив зрителям сконцентрироваться на репликах героев, ведущих беседу. Обещают и возможность индивидуальной настройки – в соответствии с предпочтениями пользователя.

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