Samsung и LG идут в Micro RGB


22.12.2025 15:18

 

 

Сразу два крупных производителя телевизоров заявили о развитии направления Micro RGB (RGB LED) ТВ: Samsung в будущем году выпустит полную линейку таких устройств, LG представит свои разработки на выставке CES 2026.

 

Samsung подтвердил, что в 2026 году в продаже появится несколько моделей фирменных телевизоров на базе технологии Micro RGB, от устройств с экранами с диагональю 55 дюймов, рассчитанных на массового потребителя, до флагманского 115-дюймового ТВ. Премьера новой линейки состоится в рамках выставки CES 2026, которая будет проходить в Лас-Вегасе (США) с 6 по 9 января. Как следует из пресс-релиза, все модели (55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов) имеют одну и ту же архитектуру и используют независимо излучающие свет красные, зелёные и синие светодиоды размером менее 100 микрометров. Эта технология позволяет добиться более точного контроля над яркостью и передачей оттенков цвета. Также применяются технологии 4K AI Upscaling Pro и AI Motion Enhancer Pro, для улучшения качества контента с низким разрешением и лучшего отображения движения. Во всех моделях Micro RGB линейки будет использована фирменная технология Glare Free, предотвращающая появление бликов и отражений при просмотре ТВ в ярко освещённых помещениях – впервые она была применена в некоторых моделях OLED-телевизоров Samsung. Все модели новой линейки будут поддерживать Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro (акустическая коррекция) и Q-Symphony (звуковая совместимость встроенных в ТВ динамиков с внешними аудиосистемами Samsung), а также Eclipsa Audio, новый формат трёхмерного звучания.

 

LG также объявила о том, что покажет на выставке свою новую разработку, телевизоры серии Micro RGB evo. Компания будет выпускать такие устройства в трёх размерах – с диагональю экрана 75, 86 и 100 дюймов. Предполагается, что телевизоры на базе технологии Micro RGB в течение ближайших 12 месяцев вытеснят OLED-устройства, поскольку имеют бОльшие возможности – более широкий цветовой охват, высокую пиковую яркость и т.д. Эксперты считают, что в разработке ТВ нового типа инженерам LG будут помогать специалисты компании TCL – в этом году она приобрела у LG убыточное производство LCD-дисплеев, и тоже заинтересована в развитии технологии RGB LED. Новинки LG будут работать на базе усовершенствованного процессора α (Alpha) 11 AI Processor третьего поколения и интеллектуальной платформы webOS и поддерживать функции AI Concierge, Voice ID и др.

