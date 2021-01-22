Samsung и правосудие: история с продолжением

22.01.2021 16:08

В Южной Корее закончился повторный судебный процесс над вице-президентом компании Samsung Electronics бизнесменом Ли Джэ Ёном. Вердикт: тюремное заключение на два с половиной года.



Ли Джэ Ён упоминался в наших новостях в конце октября, в связи с кончиной его отца Ли Гон Хи — тот был «главным боссом» в Samsung Group с 1987 года. Первый приговор его сын получил в 2017 году – за взятки. Вскоре пятилетний тюремный срок был заменён на условный. Однако история на этом не закончилась: вмешался Верховный суд, отменив решение апелляционного суда, началось повторное разбирательство, и Ли Джэ Ёна снова обвинили в хищениях и взяточничестве. Мошенническая схема была разработана для того, чтобы повлиять на президента Южной Кореи – с целью увеличения власти обвинённого и его доли в компании. Ирония судьбы в том, что решение вынесено всего через несколько дней после того, как Верховный суд Южной Кореи подтвердил приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе: 22 года тюремного заключения «за получение взяток от Samsung и других конгломератов».

Для справки: группа компаний Samsung – крупнейший южнокорейский конгломерат; продукция одного лишь Samsung Electronics составляет почти 20% всего экспорта страны. Неудивительно, что очень многие задаются вопросом: кто будет управлять компанией вместо Ли Джэ Ёна? Ситуация острая: в Южной Корее начались массовые протесты; её граждане устали от корпоративной и политической коррупции и власти нескольких огромных семейных предприятий-«чеболей», настолько влиятельных, что правительство предпочитает не вмешиваться. На фоне происходящего адвокатам осуждённого вице-президенту Samsung Electronics будет сложно добиться отмены или смягчения приговора. Более того: прокуратура выдвинула против него дополнительные обвинения по новому делу. Речь идёт о манипулировании акциями и мошенничестве с бухгалтерским учетом, и расследование только началось…