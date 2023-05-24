ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Samsung купит OLED-панели у LG


24.05.2023 12:37

 

 

Samsung закупит OLED-панели у своего конкурента, компании LG, чтобы удовлетворить спрос на фирменную продукцию. Об этом сообщило агентство новостей Reuters со ссылкой сразу на два информированных источника.

 

Сообщается также, что LG планирует поставить два миллиона панелей в течение следующего года, а затем увеличит объём поставок до трёх миллионов и пяти миллионов единиц. Речь, вероятнее всего, идёт о 77- и 83-дюймовых панелях, созданных по технологии OLED (WOLED).

 

Сама компания-покупатель перестала выпускать OLED-дисплеи в 2015 году, объяснив это очень высокой стоимостью панелей. Вместо этого Samsung развивал направление QLED-телевизоров. Слухи о возможной закупке южнокорейской компанией комплектующих у конкурирующего бренда ходили уже несколько лет, но в действительности первая сделка состоялась только сейчас.

Связанные новости:
 Спрос растёт, телевизоры умнеют - 17.05.2023 11:13
 «Улыбнись миру, и мир улыбнётся тебе» - 17.04.2023 12:49
 Яркость и многоцветность OLED дисплеев: помогут светоэкситоны  - 22.03.2023 10:24
 R, G, B: друг на дружку становись! - 06.02.2023 22:01
 LG на Воробьёвых - 30.12.2022 13:35
 OLED, что с яркостью?! - 08.12.2022 11:46
 Samsung The Wall: первый пошёл… - 07.11.2022 14:52
 OLED-телевизоры подешевеют? Возможно, но не скоро… - 29.09.2022 00:49
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007