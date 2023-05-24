Samsung купит OLED-панели у LG

24.05.2023 12:37

Samsung закупит OLED-панели у своего конкурента, компании LG, чтобы удовлетворить спрос на фирменную продукцию. Об этом сообщило агентство новостей Reuters со ссылкой сразу на два информированных источника.



Сообщается также, что LG планирует поставить два миллиона панелей в течение следующего года, а затем увеличит объём поставок до трёх миллионов и пяти миллионов единиц. Речь, вероятнее всего, идёт о 77- и 83-дюймовых панелях, созданных по технологии OLED (WOLED).



Сама компания-покупатель перестала выпускать OLED-дисплеи в 2015 году, объяснив это очень высокой стоимостью панелей. Вместо этого Samsung развивал направление QLED-телевизоров. Слухи о возможной закупке южнокорейской компанией комплектующих у конкурирующего бренда ходили уже несколько лет, но в действительности первая сделка состоялась только сейчас.



