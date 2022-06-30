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Samsung microLED ТВ: раньше 2024 года не ждите


30.06.2022 10:18

 

 

Samsung не сможет начать продажи новых моделей телевизоров с технологией microLED в этом году – у компании возникли производственные проблемы. Появления на рынке новых 88-, 99- и 110-дюймовых устройств придётся ждать до 2024, если не до 2025, года.

 

Возникшие проблемы связаны с используемой технологией. Особенно сложным оказалось производство 88-дюймовых панелей: их светодиодные чипы имеют размеры 34 мкм х 85 мкм (против 75 мкм х 125 мкм у более крупных панелей). Изготовление этих чипов и их монтаж – чрезвычайно трудоёмкий процесс; кроме того, высок процент брака – в момент, когда светодиоды крепятся к панели, они часто выходят из строя.

 

Ранее компания обещала, что потребители получат возможность купить новые microLED 4K ТВ уже в мае. Однако сразу же после этого заявления поползли слухи, что производитель сильно преувеличивает свои возможности, и новинки не поступят в продажу раньше середины лета. Остаётся надеяться, что долгое ожидание будет иметь хотя бы один плюс: к моменту, когда новинки всё-таки появятся на полках магазинов, их розничная цена, возможно, снизится; сейчас она составляет минимум 80000 долларов США.

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