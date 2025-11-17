Samsung Movingstyle: будущее за мобильностью

17.11.2025 16:53

Samsung начинает продажи передвижных дисплеев Movingstyle. Первые модели из новой серии – это 27-дюймовая модель Movingstyle (LSM7F) и 32-дюймовая Movingstyle M7 Smart Monitor (M70F). Дисплеи с изменяемым углом наклона установлены на стойки с колёсами: если вы смотрели ТВ-программу, и вам вдруг понадобилось пойти в другую комнату, можно захватить с собой устройство, не прерывая просмотра.

Samsung Movingstyle LSM7F – «умный» сенсорный дисплей, который может использоваться как гигантский планшет. Устройство питается как от домашней электросети, так и от встроенного подзаряжаемого аккумулятора, рассчитанного на три часа работы. Взаимодействия с экраном – прикосновения, смахивания, прокручивание контента… всё точно так же, как с планшетом. Поддерживается голосовое управление Bixby, а владельцы совместимых моделей смарт-часов Galaxy Watch могут «общаться» с дисплеем ещё и жестами. Новинка поддерживает Wi-Fi подключение, Dolby Atmos, HDR10+ и Motion Xcelerator 120 Гц. Есть функция дублирования экрана смартфона (phone mirroring), Storage Share, обеспечивающая стриминг контента, сохранённого на совместимых устройствах Galaxy, разъёмы USB-C и HDMI. У Movingstyle имеется доступ к более чем 4000 цифровых живописных произведений из коллекции Samsung Art Store (по подписке).

Вторая новинка, монитор Movingstyle M7 – интеллектуальный хаб «всё-в-одном». Устройство с 32-дюймовым дисплеем с разрешением 4K UHD можно использовать для работы, просмотра фильмов и пр. Скрытые в подставке колёсики не создают шум при передвижении и позволяют перемещать дисплей по любому покрытию: деревянным полам, плитке, коврам и пр. Дисплей можно поворачивать, вращать, наклонять, менять высоту стойки и угол просмотра. Длина кабеля питания – около 4 м. Есть порты USB-C, HDMI и USB-A.