Samsung Music Frame: смотри и слушай

16.01.2024 00:09

В модельном ряду продукции Samsung 2024 – несколько полноразмерных саундбаров, одним из которых является новинка HW-Q990D, а также уникальная акустическая система с поддержкой Dolby Atmos, получившая название Music Frame.

HW-Q990D – флагман линейки саундбаров Samsung, которые будут выпускаться в 2024 году. 11.1.4-канальная аудиосистема поддерживает Dolby Atmos, причём сигнал от телевизора получает без проводов, по Wi-Fi. Имеется также поддержка технологии Q-Symphony: она собирает воедино звук динамиков телевизора и саундбара и может настраивать его. Например, направить звук в сторону единственного слушателя, или, наоборот, расфокусировать, чтобы наполнить всё пространство. Для тех, кто привык засиживаться допоздна, предусмотрен приватный режим прослушивания (Private Listening Mode); а для любителей бурного веселья – режим вечеринки (Party Play Mode), благодаря которому звук будет сбалансированным в любой точке помещения. Есть Roon-совместимость и поддержка сквозного прохождения видеосигнала 4K 120 Гц.

Устройство под названием HW-LS60D Music Frame – беспроводной громкоговоритель, который, по словам представителей Samsung, является первой в мире полностью настраиваемой и персонифицируемой беспроводной аудиосистемой со встроенным хабом IoT. Его можно использовать в качестве отдельной Bluetooth или Wi-Fi колонки, а можно подключить «Музыкальную Рамку», одну или две, к телевизору и/или саундбару (производства Samsung) как дополнительный динамик, фронтальный или тыловой, или даже как сабвуфер. Слушая Music Frame, пользователь можно одновременно выводить на его фронтальную поверхность, которая называется Art Panel, фотографии, графические изображения и пр. Внутри колонки с поддержкой Dolby Atmos – два басовых динамика, а также по паре твитеров и среднечастотных драйверов, звучание которых адаптируется к особенностям помещения благодаря возможностям фирменной технологии SpaceFit.



