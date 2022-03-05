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Samsung Neo QLED ТВ: линейка 2022 года


05.03.2022 14:36

 

 

Компания Samsung Electronics обнародовала перечень фирменных моделей телевизоров серий Neo QLED 8K и 4K, которые будут выпускаться в 2022 году. Предзаказы будут приниматься в период с 16 марта по 5 апреля.

 

Samsung планирует выпуск шести ТВ-линеек, в которых представлены телевизоры с диагональю экрана от 43 до 85 дюймов. Флагманы модельного ряда – модели QN900B 8K Neo QLED и QN800B 8K Neo QLED; производитель будет выпускать их модификации с диагоналями 65”, 75” и 85”. Модели QN700B 8K Neo QLED будут доступны в размерах 55”, 65” и 75”; модели QN95B 4K Neo QLED и QN85B 4K QLED – с диагональю 55”, 65”, 75” и 85”. Самый большой выбор размеров – у модели QN90B 4K Neo QLED (43”, 50”, 55”, 65”, 75” и 85”).

 

Главное усовершенствование по сравнению с устройствами предыдущих годов – использование улучшенных источников света Quantum Mini LED: добавлена поддержка HDR Mapping 14 бит, что позволило увеличить детальность отображения тёмных и ярких сцен. Телевизора Neo QLED 2022 года оснащаются разнонаправленными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Технология «звукового сопровождения объектов» (Object Tracking Sound, OTS) обеспечивает направленное звучание, соответствующее перемещениям объектов на экране. В пресс-релизе также говорится, что в аудиосистемы новых моделей ТВ обеспечивают более реалистичное звучание человеческих голосов. Благодаря встроенному концентратору Smart Hub телевизоры нового поколения можно подключать к различным «умным» домашним устройствам.

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