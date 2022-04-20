Samsung: новые возможности в 2022 году

20.04.2022 11:33

18 апреля состоялся технический медиа форум Samsung (мероприятие регулярно проходит в течение последних 11 лет), на котором были представлены новые фирменные устройства и технологии. Участники форума получили информацию о новых продуктах из первых рук, от инженеров и экспертов, которые непосредственно участвовали в разработках и научных исследованиях, проводимых Samsung Electronics.



Речь шла о фирменной линейке телевизоров и аудиоустройств и, в частности, о технологии Samsung Neo QLED 8K. Говоря о моделях 2022 года, представители компании-производителя особо отметили три инновации: расширение цветового диапазона c 12 бит до 14 бит (означающее увеличение точности передачи в четыре раза по сравнению с моделями прошлого года), применение технологии Shape Adaptive Light Control, благодаря которая удалось значительно повысить уровень контрастности изображения, а также использование нейронного процессора Quantum 8K с 20 независимыми нейросетями искусственного интеллекта, которые анализируют тип и другие характеристики исходного контента для достижения наилучшего качества картинки.



Так называемые интерьерные модели телевизоров Samsung получили новые возможности, обеспечивающие потребителям более комфортный просмотр: режим защиты зрения EyeComfort и умную калибровку изображения. Устройства других серий, которые планируются к выпуску в 2022 году, характеризуются ростом числа геймерских функций. Так, обновлённую платформу Gaming Hub для стриминга игр дополнили специальные игровые возможности Neo QLED: порты с поддержкой HDMI 2.1, режимы Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144 Гц и Super Ultrawide GameView, а также панель настроек Game Bar.



