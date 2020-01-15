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Samsung OLED Quantum Dot: финансирование затягивается


15.01.2020 07:00

 

 

Вслед за LG о некоторых затруднениях, возникших с запланированным развитием производства OLED-дисплеев, заявил и Samsung: инвестиционная программа будет пересмотрена.

 

Напомним: в конце прошлого года компания опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось о предстоящем вложении почти 11 миллиардов долларов США в производство фирменных OLED-дисплеев Quantum Dot. Недавно появилась новая информация: массовое производство этой продукции в первом квартале 2021 года не начнётся, поскольку график инвестиций изменён. Задержка объясняется ожидаемыми штатными перестановками в руководстве компанией: они коснутся ключевых должностей и должны произойти после завершения выставки CES 2020. Информированные источники сообщают, что Samsung – очень осторожный инвестор, и столь значительные финансовые вливания будут осуществлены только после того, как будет очевидно, что всё идёт по плану. Инвестиции станут лишь первой частью продолжительного шестилетнего процесса, который должен завершиться в 2025 году.

 

В изменении планов есть и положительная сторона: Samsung признает, что испытывает некоторые затруднения в поиске эффективных технических решений, и теперь у компании появилось дополнительное время на то, чтобы решить эту проблему и усовершенствовать производственные методы.

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