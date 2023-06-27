Samsung Onyx: за рамками возможного

27.06.2023 09:54

Только посетители кинотеатров, оборудованных светодиодными экранами Samsung Onyx, смогут увидеть новый анимационный фильм «Элементаль» (Pixar Animation Studios) в формате 4K с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

В пресс-релизе, выпущенном по случаю выхода мультфильма, говорится, что зрители «получат более яркие впечатления от просмотра благодаря качеству изображения нового поколения». Первый кинотеатр Onyx был открыт в июле 2017 года в Сеуле, в Lotte Cinema World Tower. На сегодня во всём мире работает 120 кинотеатров, залы которых оборудованы экранами Samsung Onyx.

Samsung Onyx – первый в мире LED-дисплей для оснащения коммерческих кинотеатров, сертифицированный ассоциацией кинопроизводственных компаний Digital Cinema Initiatives (DCI). Светодиодный экран обеспечивает исключительно яркие цвета и максимальную детализацию. Качество изображения Onyx, как утверждается в пресс-релизе Samsung, превосходит качество «картинки», которое дают традиционные проекционные системы, поскольку возможности Onyx выходят за рамки возможностей стандартного динамического диапазона (SDR). Пиковая яркость дисплея – 300 нит, что, по словам представителей Samsung, почти в шесть раз выше, чем у стандартных кинотеатральных проекторов.



