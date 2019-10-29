Samsung подчинился Алисе

29.10.2019 08:48

Телевизоры Samsung Smart TV модельного ряда 2018 и 2019 годов (линейки QLED, LS, серии7100 и выше) теперь управляются голосом. Устройства поддерживают функцию голосового управления на базе интеллектуального помощника «Алиса» — без дополнительных устройств.



Таким способом пользователи могут включать и выключать телевизор, переключать каналы, регулировать уровень громкости и переводить устройство в беззвучный режим. Модели серии 7090 и ниже, а также серии 4500 и выше поддерживают все вышеперечисленные функции, кроме включения. Осуществлять управление можно через любое устройство с поддержкой «Алисы»: интеллекутальную колонку, смартфон или ПК с открытым браузером.



Новая возможность реализована с помощью открытой платформы SmartThings на базе технологии Интернета вещей, объединяющей все устройства «умного» дома, подключенные к Wi-Fi. Чтобы активировать новый функционал, нужно добавить устройство в свой аккаунт SmartThings на смартфоне, установить мобильное приложение «Яндекс – с Алисой» и активировать в нём SmartThings Connector.