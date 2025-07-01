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Samsung: «Проекторы – это прошлый век»


01.07.2025 13:56

 

 

Samsung расширяет ассортимент светодиодных дисплеев Onyx Cinema LED, предназначенных для продажи на европейском рынке – потому что считает, что будущее за ними, а не за традиционными кинотеатральными проекторами и проекционными экранами.

 

Обновлённые дисплеи Onyx Cinema LED – это 4K HDR модели с частотой обновления 120 Гц и яркостью 300 нит. Это в шесть раз больше, чем у традиционных проекторов для коммерческого кинотеатра, которые имеют яркость 48 нит, и в четыре раза – по сравнению с системой IMAX с её яркостью 75 нит. В отличие от обычных проекционных систем для кинозалов, со световым лучом, направляемым через всё помещение на экран, решение на базе дисплеев Onyx – это LED-панели с собственным излучением. Они характеризуются большей глубиной чёрного цвета и большей яркостью и устраняют необходимость оборудования киноаппаратной. Принцип тот же, что и в экранах на базе технологий OLED и Micro-LED, но панели Onyx значительно крупнее. Они представляют собой множество соединённых между собой небольших модулей, обеспечивающих яркое изображение и возможность формировать дисплеи разных размеров: 5, 10, 14 и 20 метров и более.

 

Samsung планирует оснастить новыми дисплеями большое количество кинотеатров в Европе, заменив используемые экраны и проекторы. Частью будущей кампании по продвижению нового технологического решения стало соответствующее соглашение с Pixar Animation Studios.

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