Samsung профинансирует массовое производство QD-дисплеев

24.12.2019 12:31

Компания Samsung вложит 11 миллиардов долларов США в новые производственные мощности, что позволит значительно увеличить количество выпускаемых QD (quantum dot) дисплеев.

В опубликованном недавно пресс-релизе компания Samsung раскрыла свои планы по строительству в Южной Корее производственной линии Q1. До 2025 года на это будет потрачено 11 миллиардов долларов США. Завод станет первым в мире предприятием по массовому выпуску QD дисплеев. В целях коммерциализации технологии QD корпорация планирует также перепрофилировать существующую производственную линию 8G LCD и увеличить число работников, занятых в сфере научных исследований.

Технология квантовых точек (Quantum Dot) позволяет добиться улучшенной цветопередачи и более высокого качества изображения. Новый завод Samsung будет выпускать дисплеи нового типа – гибридные, сочетающие технологии Quantum Dot и OLED. Первая партия – 30 тысяч дисплеев с диагональю от 65 дюймов – будет произведена в 2021 году.