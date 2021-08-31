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Samsung против воровства


31.08.2021 10:13

 

 

Samsung может принудительно удалённо – через интернет – отключать телевизоры собственного производства. Это возможно благодаря функции Samsung TV Block.

 

Соответствующая информация появилась после того, как в Южной Африке с одного из складов Samsung было украдено большое количество телевизоров. Компания выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что система блокировки предназначена для тех случаев, когда устройства были приобретены/получены пользователями незаконным путем, в том числе украдены. Система активируется, когда владелец телевизора подключается к интернету, чтобы управлять устройством. Разблокировать телевизор можно, но потребуется доказательство законности покупки. Это означает, что пользователи, купившие бывшее в употреблении устройство и не получившие от продавца оригинальный чек, могут оказаться у разбитого корыта, то есть у неработающего телевизора…

 

В пресс-релизе утверждается, что функция блокировки является предостережением для воров; кроме того, предполагается, что она должна отбить охоту у потребителей покупать телевизоры с рук. Но эти заявления малоубедительны. Во-первых, компания никогда раньше не афишировала возможность удалённой блокировки, то есть ни потенциальные воры, ни любители сэкономить до сих пор ничего о ней не знали. Кроме того, для принудительной блокировки устройства необходимо его подключение к интернету, а для того, чтобы просто смотреть телевизор, выход в интернет не требуется, а значит, злоумышленник может продолжать пользоваться украденной вещью. Также не ясно, могут ли пользователи, у которых украли телевизор, сообщить об этом компании-производителю – точнее, будут ли предприняты какие-то меры по факту этого обращения.

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