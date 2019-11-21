Samsung регистрирует новую торговую марку

21.11.2019 12:50

Samsung регулярно регистрирует новые торговые марки для своей продукции. Недавно компания разместила заявку на название Q-Symphony, которое, возможно, предполагает использовать для фирменных саундбаров и телевизоров.



В стремлении защитить свою интеллектуальную собственность Samsung регистрирует всё новые и новые торговые марки: Zero Bezel, Infinity Screen, Dual LED. Заявка с описанием «телевизоры, саунбары (звуковые панели), громкоговоритель» поступила 15 ноября сразу в несколько офисов EUIPO (Европейский союз по интеллектуальной собственности): в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Италии. На следующий день аналогичный запрос был принят в Южной Корее и Великобритании. Означает ли появление Q-Symphony, что южно-корейский гигант привезёт на выставку CES 2020 множество новых продуктов?



На сегодня в ассортименте Samsung представлен довольно широкий ассортимент саундбаров, которые подходят для использования с QLED телевизорами линейки 2019 года. Символ Q – тоже не новость: телевизионный гигант использует его регулярно (Q Color, Q HDR Elite, Q Picture, Q Smart и пр.). Поэтому Q-Symphony может относиться не к новым моделям, а, например, к технологии обработки звука. Данных для прогноза пока не так много, остаётся ждать…