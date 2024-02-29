Samsung S95D: ярче, но дороже

29.02.2024 13:20

Компания Samsung объявила розничные цены на свои новые модели телевизоров серий OLED и Neo QLED, которые будут действовать для европейского рынка, и эти цены не радуют…



В частности, эксперты отмечают особенно высокие, по их мнению, цены на ТВ модели S95D. Устройства с диагональю 55 дюймов рекомендовано продавать по цене 2799 евро, с диагональю 65 дюймов – 3699 евро, а рекомендованная розничная цена 77-дюймового ТВ составила 5199 евро. По сравнению с прошлогодней моделью S95C цены увеличены на 300 евро (ТВ с экраном 55 дюймов) и 400 евро (65 и 77 дюймов), то есть прирост составил 12 процентов для устройств меньшего размера и более 8 процентов для самой большой модели. Samsung S95D – третье поколение телевизоров на базе технологии QD-OLED. Устройства оснащаются антибликовой OLED-панелью, изображение – яркое, с «живыми» насыщенными цветами, поддерживается игровой режим, HDMI 2.1, VRR и ALLM.



У Samsung есть как минимум три конкурента в этом сегменте: это компании LG, Panasonic и Phillips с их телевизорами G4, Z95A и OLED909, которые являются аналогами S95D или максимально схожи с продуктом Samsung по характеристикам и функциям. Ни один из этих производителей пока не раскрывал информацию о своих новинках, поэтому у специалистов есть основания предполагать, что объявленные «Самсунгом» цены – предварительные, и могут быть изменены, когда телевизоры S95D появятся в продаже. Но даже в этом случае вряд ли стоит ожидать, что подорожания не будет вовсе.



