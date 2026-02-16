Samsung Spatial Signage: 3D без очков

16.02.2026 16:20

Новинка Samsung для предприятий розничной торговли, музеев и пр. – дисплеи Spatial Signage с технологией 3D Plate. Для того, чтобы увидеть отображаемую на них трёхмерную картинку, не требуются специальные очки.



В пресс-релизе говорится, что изображения на LCD панели такого дисплея характеризуются такими же резкостью и чёткостью, как у обычного «плоского» контента, и при этом имеют натуралистичную глубину, присущую трёхмерным изображениям. Впервые новинка была представлена специалистам на выставке ISE 2026: Samsung показал 85-дюймовую версию дисплея в формате 9:16, портретной ориентации, с разрешением 4K UHD. В устройстве используется фирменный процессор Quantum, поддерживающий апскейлинг 4K, 16-битный маппинг и технологию Dynamic HDR. Специальное антибликовое покрытие обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях очень яркого освещения.



Для генерации и оптимизации контента используется фирменное приложение AI Studio. Оно преобразует статичные изображения в видеоконтент, адаптированный для дисплеев Digital Signage, с учётом теней, рамок, фонов и пр., и не требует применения дополнительных программных средств сторонних разработчиков. Дисплей в рамке UltraThin (52 мм) весит менее 50 килограммов и может монтироваться на стену с помощью крепления Slim Fit Wall Mount. Дисплеи Spatial Signage с экраном с диагональю 85 дюймов уже доступны для заказа; в ближайшем времени Samsung планирует начать выпуск 32- и 55-дюймовых версий.