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Samsung The Terrace: всепогодные ТВ и саундбар


25.05.2020 07:20

 

 

Компания Samsung представила 4K QLED телевизор The Terrace с диагональю 55, 65 и 75 дюймов, став первым из трёх крупнейших производителей устройств этой категории, вышедшим на рынок всепогодных телевизоров. Напомним, что лидерами в этой отрасли являются независимые бренды SunBrite (SnapAV), Séura, Peerless-AV и Stealth.

 

The Terrace предназначен для установки вне помещений, на открытом воздухе, и имеет защиту от пыли и влаги IP55 – ему не причинит вреда даже небольшой дождь. Заявленная яркость – 2000 нит. Вкупе с антибликовой технологией это означает, что на экране всё будет отлично видно даже в солнечный день. Устройством можно управлять с помощью голосовых команд – для этого имеется фирменный помощник Bixby; поддерживается также управления с помощью Amazon Alexa, а вскоре к ней добавится и Google Assistant. The Terrace имеет встроенный HDBaseT ресивер и поддерживает HDR10+.

 

Глубина телевизора – всего 6 см толщиной; ширина рамы – 10 мм. Samsung также предлагает соответствующий по стилю и размерам саундбар. Подключение осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth. Саундбар The Terrace можно крепить на стену или непосредственно к телевизору; он имеет тот же класс защиты от неблагоприятных погодных условий.

 

Обе новинки поступят в продажу в июне – сначала в США и Канаде, а чуть позже – в Германии, Австралии и Новой Зеландии. Представители Samsung пока не обнародовали свои планы относительно продаж The Terrace в других регионах мира.

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