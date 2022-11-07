Samsung The Wall: первый пошёл…

07.11.2022 14:52

Интеграторы из Калифорнии первыми в мире установили в частном доме microLED видеостену Samsung The Wall стоимостью 800 тысяч долларов США.



Владелец инсталляционной компании утверждает, что изначально речь шла о проекте, бюджет которого составлял 20 тысяч долларов: заказчик хотел, чтобы инсталляторы повесили в его доме новый большой телевизор. Однако, следуя своему принципу всегда рассказывать клиентам о новых технологиях, пусть и дорогих, опытный интегратор предложил «альтернативу» – новейшее устройство в 40 раз дороже. «Мы доступно и полно объяснили заказчику, каким огромным потенциалом обладает Samsung The Wall, и клиент нам поверил. Теперь, после того, как видеостена установлена, он счастлив как никогда». На монтаж ушли три полных дня; дополнительно в потолок были встроены акустические системы. Укреплять стену дома, чтобы она выдержала вес Samsung The Wall, не потребовалось.

Осуществив столь значительную сделку (и получив ещё два больших заказа от друзей довольного клиента), интегратор делится опытом с коллегами. Он уверен: даже если речь идёт об очень дорогом оборудовании, всегда найдётся покупатель, для которого деньги – не проблема. Нужно обязательно информировать клиентов обо всех новинках и не бояться говорить о ценах, пусть и очень высоких.



