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Samsung The Wall вырос вдвое


21.07.2021 11:15

 

 

Обновлённый Samsung The Wall – это модульный микросветодиодный дисплей размером 1000 дюймов с разрешением 8K, частотой кадров 120 Гц и интеллектуальным процессором нового поколения.

 

На сегодня это самое большое подобное устройство в мире: версия 2021 года вдвое больше предыдущей. The Frame предназначен для бизнес-инсталляций; Samsung также позиционирует его как дисплей класса люкс для очень состоятельных потребителей. Новый «умный» микропроцессор анализирует и оптимизирует каждый кадр, что гарантирует высочайшее качество изображения. Инженеры компании «обучили» 16 нейросетей, которые в The Wall «отвечают» за контрастность и отсутствие шумов.

 

Используемые в конструкции дисплея светодиоды на 40% меньше тех, что применялись в модели предыдущего поколения. За счёт этого было увеличено пространство чистого чёрного между пикселями, что позволило добиться лучшей контрастности изображения. Пиковая яркость – 1600 нит; это особенно важно, учитывая тот факт, что дисплей в большинстве случаев будет использоваться в хорошо освещаемых помещениях или на открытом воздухе, при ярком солнечном свете (другие варианты маловероятны, принимая во внимание размеры The Wall). При стандартном разрешении 8K (7680 x 4320 пикселей) конфигурация дисплея может быть изменена для достижения 16K (15360 x 2160 пикселей). The Wall позволяет одновременно выводить изображение с четырёх источников (в разрешении 4K).


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