Samsung запустил Apple Music на Smart TV

24.04.2020 12:17

Компания Samsung Electronics первой среди производителей телевизоров интегрировала приложение Apple Music в платформу Smart TV. В более чем 100 странах мира пользователи теперь могут слушать музыку в Apple Music, воспроизводя её непосредственно на Samsung Smart TV.

Приложение доступно на устройствах Samsung Smart TV 2018-2020 годов выпуска. Для прослушивания можно выбирать музыкальные треки из каталога, который насчитывает более 60 миллионов песен. Также доступны ежедневные персональные рекомендации, радиостанция Beats 1, групповые чаты FaceTime со знаменитыми музыкантами, видеоклипы и другой контент.

Владельцы Samsung Smart TV могут загрузить приложение Apple Music в разделе Apps в SmartHub, а затем войти в существующую учётную запись с помощью своего Apple ID или завести новый аккаунт прямо с экрана телевизора. В рамках индивидуальной, семейной или студенческой подписки пользователям предоставляется три месяца бесплатного доступа к Apple Music.