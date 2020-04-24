ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Samsung запустил Apple Music на Smart TV


24.04.2020 12:17

 

 

Компания Samsung Electronics первой среди производителей телевизоров интегрировала приложение Apple Music в платформу Smart TV. В более чем 100 странах мира пользователи теперь могут слушать музыку в Apple Music, воспроизводя её непосредственно на Samsung Smart TV.

 

Приложение доступно на устройствах Samsung Smart TV 2018-2020 годов выпуска. Для прослушивания можно выбирать музыкальные треки из каталога, который насчитывает более 60 миллионов песен. Также доступны ежедневные персональные рекомендации, радиостанция Beats 1, групповые чаты FaceTime со знаменитыми музыкантами, видеоклипы и другой контент.

 

Владельцы Samsung Smart TV могут загрузить приложение Apple Music в разделе Apps в SmartHub, а затем войти в существующую учётную запись с помощью своего Apple ID или завести новый аккаунт прямо с экрана телевизора. В рамках индивидуальной, семейной или студенческой подписки пользователям предоставляется три месяца бесплатного доступа к Apple Music.

Связанные новости:
 Разные странности, странные разности - 31.12.2019 15:07
 Победителей выбирает… стриминг - 03.12.2019 15:30
 Apple Music для коммерческого сектора  - 29.11.2019 14:25
 Samsung подчинился Алисе - 29.10.2019 10:48
 iTunes на телевизорах Samsung - 10.01.2019 09:00
 Samsung: функция удаленного доступа Remote Access - 28.12.2018 16:00
 Система безопасности Samsung - 20.09.2014 14:00
 Амедиатека + Samsung Smart TV - 16.03.2014 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007