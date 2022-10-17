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Самые маленькие 3LCD проекторы…


17.10.2022 11:08

 

 

…представила компания Sony. Новые модели, VPL-PHZ61 and VPL-PHZ51, созданы на базе разработок, анонсированных ещё в 2020 году. На сегодня это самые маленькие в мире лазерные 3LCD видеопроекторы с разрешением WUXGA (1920 x 1200).

 

Новинки можно использовать для оснащения конференц-залов, переговорных, музеев, учебных классов, а также в домашних условиях. Габариты устройств: 422 x 100 x 333 мм. Разрешение: почти 4K, 6912000 пикселей. Размер проецируемого изображения – до 300 дюймов по диагонали; проекторы совместимы с 4K UHD источниками видеосигнала.

 

Световой поток: VPL-PHZ61 – 6400 люмен (7000 люмен в центре изображения), VPL-PHZ51 — 5300 люмен (до 5800); это означает, что даже в хорошо освещённом помещении качество картинки будет высоким. Настраиваемая функция Bright View обеспечивает яркие цвета, а фирменная технология Reality Creation в режиме реального времени оптимизирует чёткость изображения, в том числе диаграмм и текста. Есть функция коррекции трапецеидальных искажений (+/-30%), ручной фокус и сдвиг по вертикали в пределах от -35% до +55% (на такое не способны никакие другие проекторы Sony с фиксированным объективом). Возможности подключения: два порта HDMI с поддержкой аудио и HDCP, порты с последовательным выводом данных, Ethernet LAN, аудио вход/выход, USB для подачи питания на подключённые флешки. Имеется встроенный динамик мощностью 16 Вт. В продаже новинки появятся в начале 2023 года.

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