Самые маленькие наушники Samsung: Galaxy Buds 2

19.08.2021 11:02

На последнем мероприятии Samsung Unpacked было представлено несколько новинок, самой ожидаемой из которых стали внутриканальные наушники Galaxy Buds 2. На сегодня это самые маленькие и лёгкие «вкладыши» Samsung.



Galaxy Buds 2 заменят Galaxy Buds Plus. При их разработке были использованы некоторые технологии, применяемые в устройствах старшей линейки Galaxy Buds Pro. Главная из них – активное шумоподавление (ANC): производитель обещает устранение до 98% фоновых шумов. «Рука об руку» с ANC идёт режим Ambient Mode: Galaxy Buds 2 предлагают три уровня пропускания внешних звуков, выбираемые самим пользователем. Кроме того, Samsung заявляет, что Galaxy Buds 2 используют машинное обучение для фильтрации нежелательного фонового шума во время разговоров.



Заряда аккумулятора хватит на пять часов при включенном ANC и 7,5 часов, когда этот режим выключен. Благодаря чехлу-зарядке время прослушивания музыки увеличивается ещё на 15-29 часов в зависимости от того, активирован ли режим ANC; за пять минут наушники можно подзарядить достаточно для воспроизведения аудио в течение часа.



Имеется поддержка Bluetooth 5.2; фирменный кодек Samsung обеспечивает улучшенный уровень сигнала и стабильность соединения. Защита от воды – IPX2. Цвета: лавандовый, графитовый, белый, оливковый. Чехлы снаружи белые, внутри – под цвет наушников.