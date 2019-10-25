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Самые странные наушники


25.10.2019 09:12

 

 

Кто-то назовёт их чудными или даже стрёмными, но, без сомнения, Human Headphones – плод фантазии дизайнеров компании Human, Inc. – выглядят необычно и свежо на фоне стандартных моделей. Производитель декларирует, что это «первые в мире действительно беспроводные накладные наушники», хотя внешне они сильно отличаются от устройств, которые принято относить к этой категории. Представьте накладные наушники, но без обода, благодаря которому они держатся на голове, или что-то вроде AirPods, которые не «вкладываются» в ухо, а крепятся снаружи… По-другому описать это устройство довольно сложно, поэтому фотографии в помощь! 

 

Помимо необычной «внешности», Human Headphones отличаются от других современных моделей наушников поддержкой Google Translate – до 11 иностранных языков. А если две чашки сложить вместе – они плотно сомкнутся благодаря магнитам – получится портативная Bluetooth-колонка. Очевидное достоинство устройства – высокое качество звучания, намного выше, чем у других True Wireless моделей: больше объёма и динамики, мощнее бас. Удивительно, но Human Headphones ещё и очень удобны – несмотря на крайне необычный способ их «крепления» к голове пользователя, они не спадают, не жмут и не вызывают никаких дискомфортных ощущений.

 

Пожалуй, непривычный внешний вид – единственное, что можно с очень большой натяжкой назвать слабой стороной этого устройства. Впрочем, AirPods тоже поначалу вызвали недоумение, а теперь их носят все... Розничная цена наушников Human Headphones – 259 долларов США. Они рассчитаны на девять часов работы без подзарядки; АЧХ 20 Гц – 20 кГц, версия Bluetooth 4.2.

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