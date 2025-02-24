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Самые желанные подарки к 23 февраля


24.02.2025 13:50

 

 

Ещё одно исследование посвящено самым востребованным товарам, которые российские женщины покупают ко Дню защитника Отечества. Аналитический отчёт составлен специалистами «Группы М.Видео-Эльдорадо».

 

По оценкам аналитиков, лидерами продаж, помимо планшетных компьютеров и комплектующих для компьютеров, являются «умные» колонки, «рост продаж которых составил 64,4% год к году». В число самых популярных покупок вошли также наушники Samsung: их продажи выросли по сравнению с прошлым годом на 188,2%. Существенный рост демонстрируют телевизоры: в категории LED-моделей с диагональю 32-38 дюймов продажи увеличились на 166,6% по сравнению с прошлым годом, с диагональю 15-30 дюймов – на 146,1%.

 

Стоит отметить, что мнение тех, кто хотел бы получить в подарок то или иное устройство, то есть мужчин, совпадает с выбором женщин, эти устройства приобретающих в качестве подарка. Так, если верить результатам опроса, который был проведён маркетологами «М.Видео» и «Эльдорадо» накануне 23 февраля, 46,55% респондентов хотели бы получить в подарок наушники, смарт-часы или колонки. А вот другие гаджеты с ИИ в список желаемых подарков не вошли – их выбрали всего 1,82% опрошенных. 26,32% мужчин вообще не ждут никаких подарков, а среди тех, кто на подарок всё-таки рассчитывает, 19,3% респондентов довольствовались бы недорогими вариантами стоимостью до тысячи рублей, ещё 17,54% – до 5 000 рублей; подарок дороже 10000 рублей надеялись получить чуть более 10,53% участников опроса.

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