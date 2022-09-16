Самый лучший McIntosh

16.09.2022 00:18

Так утверждает сам производитель, и причин не верить ему нет. Речь о новинке, громкоговорителе центрального канала XCS1.5K. Тут стоит заметить, что за обилием новостей о фирменных усилителях, процессорах и прочих компонентах кто-то, возможно, забыл, что компания выпускает ещё и акустические системы…

В их качестве сомневаться не приходится. Да и цена – больше 45 тысяч долларов США – даже не намекает, а в полный голос кричит о том, что продукт первоклассный. Не меньше впечатляют и габариты колонки: 125 см в длину, вес больше 80 кг. Новинка заменит выпускавшиеся до сих пор модели XCS2K и XCS1K и станет дополнением к фирменным напольным громкоговорителям XRT2.1K и XRT1.1K. «Начинка» XCS1.5K – 43 динамика, их совокупная мощность – 1500 Вт. Двадцать пять 19-миллиметровых твитеров, четырнадцать 63,5-мм среднечастотников, четыре длинноходных басовика. Колонку можно устанавливать в пяти разных положениях, под наклоном (от 0 до 30 градусов) – для достижения наилучшего звучания. АЧХ 32 Гц – 20 кГЦ, импеданс 8 Ом, чувствительность 88 дБ.

В продаже «лучшая акустика McIntosh» появится уже в октябре; сначала только в США и Канаде. Предзаказы принимаются уже сейчас. Есть лишние несколько десятков тысяч «зелёных» – обращайтесь к дистрибьютору.



