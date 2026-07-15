Самый маленький проигрыватель винила в мире…

15.07.2026 15:17

…называется Tiny Vinyl Player (что в дословном переводе и означает «крошечный виниловый проигрыватель») и по размерам сопоставим с небольшой обувной коробкой.

Он стоит всего 50 долларов США и предназначен для прослушивания одноимённых виниловых дисков, диаметр которых составляет четыре дюйма (чуть больше 10 см). Причём диски можно использовать и с обычными полноразмерными «вертушками» со скоростью вращения 33 ⅓ оборотов в минуту, так что Tiny Vinyl Player – устройство, в общем-то, абсолютно бесполезное. Но забавное. Его создатели и не планировали выпускать мини-проигрыватель, но мини-диски Tiny Vinyl пользовались грандиозным успехом (всего за год количество напечатанных пластинок достигло миллиона), и разработка стала ответом на покупательские запросы.

О том, насколько сложной была инженерная задача, говорят два факта: проигрыватель оснащён встроенными динамиками, а ещё в нём есть Bluetooth-модуль для беспроводного воспроизведения записей через внешнюю акустическую систему. Картридж и игла – стандартные, но бОльшую часть элементов конструкции, включая крошечный тонарм, опорный диск и панель управления, пришлось разрабатывать и изготавливать специально для Tiny Vinyl Player. Кроме того, создатели мини-проигрывателя предлагают покупателям приобрести настенную рамку для мини-дисков и ящик для их хранения, который может использоваться как подставка для самой «вертушки».