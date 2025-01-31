Самый маленький TAD

31.01.2025 12:31

Продукция японского бренда TAD (Technical Audio Devices) – «хай энд» в чистом виде: очень качественно, очень дорого. Даже самые маленькие и самые доступные по цене (по сравнению с другими колонками бренда) фирменные акустические системы, ME1, стоят 15 тысяч долларов за пару. Недавно компания объявила о выпуске нового поколения этих колонок, которые теперь называются ME1TX.



Новые ME1TX – трёхполосная акустическая система, модель начального уровня в фирменной серии Evolution. Громкоговоритель комплектуется усовершенствованными драйверами, корпус колонки стал более жёстким. Значительных внешних различий нет, но конструкция значительно переработана – с момента запуска в производство модели предыдущего поколения прошло восемь лет. Динамики: 16-сантиметровый басовик и точечный излучатель, состоящий из среднечастотного динамика и расположенного в его центре твитера. Высокочастотник в ME1TX – нового типа, с диафрагмой, на которую напылён бериллий (по уникальной технологии, которая применяется в производстве фирменных громкоговорителей из более дорогих линеек). СЧ-драйвер также усовершенствован; весь модуль – в TAD для него используется обозначение CST (Coherent Source Transducer) – обеспечивает воспроизведение звука в широком диапазоне частот; заявленная АЧХ 36 Гц – 60 кГц. Левая и правая стенки корпуса ME1TX, и без того жёсткого и прочного, усилены пятимиллиметровыми стальными панелями, чтобы «снизить вибрацию корпуса до минимума». Внутри корпуса расположены щелевидные порты Bidirectional Aero-Dynamic Slot (ADS): они уменьшают шумы и помогают добиться более насыщенного баса.



Колонки TAD ME1TX выпускаются в двух вариантах отделки. За акустическую систему в корпусе чёрного цвета придётся выложить 18200 долларов США, серебристо-белый вариант ещё дороже, он обойдётся в 19200 долларов. Дополнительно можно приобрести напольные стойки в цвет колонок, за 2800 и 2900 долларов США соответственно. В продажу новинка поступит ориентировочно в конце апреля 2025 года.



