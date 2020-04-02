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Самый тихий кино-NEC


02.04.2020 13:05

 

 

Компания NEC Display Solutions Europe выпустила новинку – кинопроектор NC1402L для помещений средней площади, самый тихий и компактный из всех фирменных устройств со световым потоком 10000 люмен.

 

Уровень шума NC1402L составляет 49 дБ, поэтому его можно использовать в кинозалах без аппаратного помещения. У новинки лазерный источник света и герметичный оптический механизм, что исключает необходимость замены фильтров и ламп. Срок службы проектора при нормальных условиях эксплуатации составляет до 50000 часов.

 

NC1402L имеет компактную конструкцию, его можно перемещать по кинозалу и устанавливать как на полу, так и на потолке. Решение предназначено для кинотеатров средних размеров с шириной экрана до 14 метров. В продаже проекторы NC1402L появятся в мае 2020 года.

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