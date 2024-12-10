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Санкт-Петербург, встречай! Hi-Fi & High End Show 2025


10.12.2024 11:43

 

 

Hi-Fi & High End Show возвращается в Северную столицу: выставка вновь пройдёт в Санкт-Петербурге. Даты: 15-16 марта будущего года; место – гостиница «Экспресс Садовая» в самом центре города.

 

Экспозиция займёт шесть залов, количество выставочных стендов перевалит за пять десятков. Посетители смогут увидеть и услышать продукцию ведущих мировых производителей и отечественных разработчиков: акустические системы, наушники, проигрыватели винила и пр. Всё демонстрируемое оборудование можно будет протестировать, а понравившееся – и приобрести. Именно на Hi-Fi & High End Show СПб пройдут премьерные показы некоторых новинок.

 

Предусмотрена обширная образовательная и развлекательная программа: публичные обсуждения, мастер-классы, презентации и викторины; ожидаются выступления экспертов, в числе которых Михаил Борзенков, Михаил Кучеренко, Валерий Быковщенко, обозреватели Stereo.ru. Впервые в рамках Hi-Fi & High End Show будет развёрнута экспозиция ретро-аудиотехники. Пройдёт и традиционная «Битва форматов»: желающие проверить свою аудиофильскую интуицию попробуют «опознать» аудиосистемы по звуку. Регистрация на выставку уже открыта.

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