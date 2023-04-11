Sanus: всепогодные крепления для больших ТВ

11.04.2023 11:37

Две новые разработки инженеров Sanus – кронштейны для настенного монтажа всепогодных ТВ мониторов, в том числе моделей с большой диагональю.



Одна из новинок, Large Outdoor Premium Tilt TV Wall Mount (VODLT1-B2), предназначена для дисплеев с диагональю от 37 до 95 дюймов (от 94 до 241 см); вторая, Large Outdoor Premium Full-Motion TV Mount (VODLF125-B2) – для 40-85-дюймовых (от 101 до 216 см) моделей. Оба кронштейна имеют устойчивое к появлению ржавчины покрытие; крепёжные элементы (болты и пр.) – из нержавеющей стали.



Модель VODLT1-B2 – с фирменной технологией Virtual Axis Fingertip. Крепление обеспечивает возможность изменения угла наклона установленного монитора, а вышеупомянутая технология позволяет менять угол плавно и без усилий, одним движением пальца, выбирая идеальное положение экрана относительно зрителей. При этом нагрузка распределяется равномерно, что гарантирует надёжность всей конструкции.



Крепление VODLF125-B2 (также с технологией Virtual Axis Fingertip) предназначено для тех случаев, когда требуется более тонкая регулировка угла обзора. Этот кронштейн позволяет не только наклонить или довернуть экран телевизора в ту или иную сторону, но и выдвинуть вперёд, ближе к зрителям. Специальный замок предотвращает случайное изменение положения ТВ. Максимальное расстояние дисплея от стены при полностью выдвинутом креплении – 63 см, угол вращения – до 44 градусов. Когда ТВ находится в нерабочем состоянии и кронштейн полностью сложен, экран располагается всего в 7 см от поверхности стены.



