ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sanus VXL7 для очень больших ТВ


15.10.2025 13:09

 

 

Новое настенное крепление Sanus рассчитано на использование с ультрабольшими телевизорами, весящими до 136 кг. Новинка – модель Sanus VXL7. Использовать этот кронштейн можно с телевизорами с диагональю экрана от 65 до 140 дюймов. Расстояние между креплением с установленным на нём телевизором и стеной составляет всего пару дюймов.

 

Кронштейн был разработан в ответ на потребности рынка: за последнее время объёмы продаж больших телевизоров выросли в связи с появлением новых моделей, в частности, выпускаемых компаниями Hisense и TCL, в связи с чем возникла и необходимость в надёжных креплениях, позволяющих подвесить на стену тяжёлое и габаритное устройство.

 

Кронштейн Sanus VXL7 комплектуется раздвижной настенной пластиной и раздвижными же монтажными рамками, позволяющими закрепить телевизоры разных размеров. Кронштейн подходит для телевизоров, поддерживающих систему крепления VESA стандартов от 200x200 до 1100x700. После установки положение телевизора можно отрегулировать по высоте (до 25 мм) с помощью функции ProSet Plus.

Связанные новости:
 Kanto: новые модели кронштейнов для ТВ  - 22.09.2025 14:35
 Мощно, компактно, универсально: Theory Audio Design ic5  - 12.09.2025 14:07
 Hisense M2 Pro: «картинка» 4К и «умные» технологии - 08.08.2025 14:37
 Ловите момент с Hisense: ТВ UXQ 116” скоро появятся в РФ - 25.07.2025 09:48
 Кронштейн для ТВ: двигай как хочешь - 12.12.2024 14:37
 Стойки и крепления Sanus: новая серия для беспроводной акустики - 02.08.2024 15:23
 Раздвижной кронштейн Sanus для Dolby Atmos саундбаров - 11.01.2024 10:20
 Супертонкое крепление для ТВ Sanus VLFS820 - 20.02.2023 12:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007