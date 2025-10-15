Sanus VXL7 для очень больших ТВ

15.10.2025 13:09

Новое настенное крепление Sanus рассчитано на использование с ультрабольшими телевизорами, весящими до 136 кг. Новинка – модель Sanus VXL7. Использовать этот кронштейн можно с телевизорами с диагональю экрана от 65 до 140 дюймов. Расстояние между креплением с установленным на нём телевизором и стеной составляет всего пару дюймов.



Кронштейн был разработан в ответ на потребности рынка: за последнее время объёмы продаж больших телевизоров выросли в связи с появлением новых моделей, в частности, выпускаемых компаниями Hisense и TCL, в связи с чем возникла и необходимость в надёжных креплениях, позволяющих подвесить на стену тяжёлое и габаритное устройство.



Кронштейн Sanus VXL7 комплектуется раздвижной настенной пластиной и раздвижными же монтажными рамками, позволяющими закрепить телевизоры разных размеров. Кронштейн подходит для телевизоров, поддерживающих систему крепления VESA стандартов от 200x200 до 1100x700. После установки положение телевизора можно отрегулировать по высоте (до 25 мм) с помощью функции ProSet Plus.