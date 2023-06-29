Саша Пятый из рода Wilson Audio

29.06.2023 09:11

Новинка в модельном ряду Wilson Audio – акустическая система Sasha V, «потомок» легендарных WATT/Puppy (модель 1985 года) и более современной Sasha DAW. При создании Sahsa V использовались технологии, впервые применённые во флагманской модели Chronosonic XVX, а также в представленных в прошлом году Alexx V и Alexia V.



Новинка – устройство относительно компактное (высота громкоговорителя – 120 см с учётом шипов) и относительно недорогое (в шесть раз дешевле флагмана Wilson Audio), хотя очень многие на слово «недорогой» отреагируют скептической ухмылкой, и будут правы. Колонка состоит из двух частей: нижняя секция – басовая, в верхней размещаются СЧ- и ВЧ-динамики. Твитер – фирменный Convergent Synergy Carbon, с «расширенным диапазоном высоких частот», среднечастотный драйвер – семидюймовый QuadraMag из сплава алюминия, никеля и кобальта; басовиков два, диаметром восемь дюймов. Между верхним модулем и басовой секцией находятся демпфирующие вставки из фирменного V-материала. Также в конструкции громкоговорителя используются запатентованные «материал X» и «материал S».



Cоединительные клеммы – мультразъёмные: можно подключать акустические кабели с разъёмами типа «лопатка» или «банан». Как и в модели Alexia V, на задней панели Sasha V имеется съёмная стеклянная крышка, а в верхней части низкочастотной секции – пузырьковый уровень. Внутренняя проводка выполнена кабелем Wilson V-Cable. Sasha V – первая акустическая система Wilson Audio, в которой используются фирменные конденсаторы AudioCapX-WA нового образца.

Характеристики системы: АЧХ 20 Гц – 32 кГЦ, чувствительность 88 дБ, номинальный импеданс 4 Ом (минимум 2,36 Ом @ 82 Гц), минимальная мощность усилителя 25 Вт/канал. Стандартные варианты отделки: тёмно-серый, серебристый, песочный и чёрный. Можно доплатить и заказать громкоговорители Sasha V в более ярких цветах, включая жёлтый, оранжевый и два оттенка синего. Любителям перламутровых – нет, не пуговиц, конечно, а корпусов колонок – производитель предлагает ещё десять вариантов, в том числе совсем экзотические шафрановый и «цвета голубой орхидеи»… Грили – контрастные или в цвет корпуса.



