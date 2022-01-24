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Саундбар Denon DHT-S517


24.01.2022 13:56

 

 

Компания Denon представила новую модель фирменных саундбаров. DHT-S517 поддерживает технологию объёмного звучания Dolby Atmos и поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером.

 

Массив из семи динамиков включает в себя твитеры левого и правого каналов, среднечастотные динамики, выделенный центральный канал и два направленных вверх динамика окружающего звучания. Звучание системы характеризуется выдающейся динамикой, чистотой и реалистичностью, мощными басами и исключительно чёткими диалогами. Их разборчивость улучшает технология Dialogue Enhancer. Благодаря специальному регулятору уровень громкости диалогов не зависит от общей громкости системы.

 

Denon DHT-S517 предлагает пользователям несколько звуковых режимов, адаптированных для различных ситуаций: «Кино», «Музыка», Pure Mode («Чистый звук») и «Ночной». В режиме Pure Mode вся обработка окружающего звучания и другие настраиваемые характеристики отключаются. Управлять саундбаром можно с помощью пульта от ТВ, а подключать к нему – помимо Smart-ТВ, проигрывателя Blu-Ray-дисков или игровой приставки – любой источник звука с оптическим выходом или смартфон. Телевизоры без HDMI можно подключить через цифровой оптический вход. В продаже саундбары Denon DHT-S517 появятся в начале февраля 2022 года.

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