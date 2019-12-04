Саундбар Denon с поддержкой DTS Virtual:X

04.12.2019 14:20

Компания Denon начала продажи саундбаров новой модели, информация о которых появилась на сайте производителя некоторое время назад. Речь идёт о широкополосном Denon DHT-S216, относящимся к категории устройств «подключи и слушай». Новинка поддерживает DTS Virtual:X и использует психоакустические алгоритмы, разработанные DTS для реалистичного звучания многоканальных аудиотреков, воспроизводимых компонентами домашнего кинотеатра.

Саундбар оснащается двумя трёхдюймовыми излучающими в пол сабвуферами, двумя твитерами (1”) и парой СЧ-драйверов 1,75” x 3,5”. Режим Pure Mode – нововведение в линейке саундбаров Denon – убирает звуковую обработку и все настройки, связанные с режимами Movie, Music или Night, что обеспечивает более точное воспроизведение. DHT-S216 можно подключить к любому телевизору (HD и 4K) и медиаплееру через 4K UHD HDMI (1 вход / 1 выход с ARC, поддержка 4K/60 Гц и HDCP 2.2.), также имеются оптический/Aux входы. При подключении по HDMI ARC саундбаром можно управлять с помощью пульта от ТВ. Через Bluetooth к DHT-S216 можно подключить смартфон или планшет и воспользоваться преимуществами потоковой передачи.

Высота устройства – всего 6 см. Саундбар можно установить на полку под телевизором и повесить на стену; его установка занимает всего несколько минут.