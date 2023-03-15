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Саундбар для ПК Creative Stage SE


15.03.2023 09:23

 

 

Саундбар для персонального компьютера представила компания Creative Technology. Новинка, Creative Stage SE – компактный, но мощный саундбар с технологией Sound Blaster, обеспечивающей чёткое звучание.

 

Саундбар Creative Stage SE работает от адаптера питания; пользователям предлагается цифровое аудио – через USB, и подключение по Bluetooth 5.3. Устройство оснащается полнодиапазонными динамиками и массивными радиаторами; как утверждает производитель, мощности саундбара достаточно, чтобы использовать его без сабвуфера. Пиковая мощность: 48 Вт.

 

Помимо технологии Sound Blaster, при создании новинки инженеры Creative Technology применили такие фирменные разработки, как Clear Dialog и Surround Sound: первая обеспечивает высокую чёткость речи даже в сценах, перегруженных диалогами, вторая «отвечает» за широкую, как в кинотеатре, звуковую сцену. Благодаря новой функции регулировки тона пользователь может настраивать и регулировать звук, делая его более тёплым, ярким или оставляя нейтральным. Управление громкостью осуществляется при помощи регулятора, расположенного на одной из боковых поверхностей саундбара, или пультом дистанционного управления. В России новинка появится в продаже в ближайшее время; розничная цена составит 90 Евро в рублёвом эквиваленте.

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