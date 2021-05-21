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Саундбар для стеснённых обстоятельств


21.05.2021 10:07

 

 

Американская компания Next Level Acoustics выпустила новую модель саундбара – Fusion S3. Устройство разработано специально для тех случаев, когда пространство для установки звуковой панели сильно ограничено по высоте.

 

Высота Fusion S3 – всего три дюйма, точнее, 2,95, что в метрической системе эквивалентно 7,5 см. Саундбар выпускается в трёх вариантах – шириной 1,2 м (48,8”, модификация Fusion S3 – 55), 1,5 м (56,9”, Fusion S3 – 65) и 1,7 м (65,9”, Fusion S3 – 75) – в соответствии с габаритами наиболее популярных телевизоров (диагональ 55, 65 и 75 дюймов). По желанию заказчика ширину можно изменить; кроме того, производитель предлагает Fusion S3 в конфигурации LCR или Stereo.

 

Саундбар оснащается 2,5-дюймовыми динамиками; корпус – чёрный глянцевый. Возможна отделка по индивидуальному заказу (различные цвета и покрытия).

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