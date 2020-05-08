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Саундбар Sonos Arc – умный и с Dolby Atmos


08.05.2020 12:46

 

 

Компания Sonos анонсировала «умный» саундбар Arc с поддержкой иммерсивного звукового формата Dolby Atmos. Arc заменит Playbar и Playbase. Продажи новинки начнутся 10 июня; розничная цена – 799 долларов США. На сайте Sonos можно разместить предзаказ.

 

Устройство оснащается одиннадцатью динамиками; два из них направлены вверх и выполняют функцию высотных каналов. Настройка звука осуществляется автоматически, в зависимости от конфигурации аудио системы (как стерео, так и домашнего кинотеатра) и воспроизводимого контента. Дополнительные настройки возможны через мобильное приложение: можно сделать более разборчивыми голоса, приглушить особенно громкие звуки во время ночного просмотра, и т.д.

 

Саундбар Sonos Arc будет выпускаться в двух цветах (матовый белый и матовый чёрный). Его можно разместить перед телевизором или закрепить на стене с помощью специального держателя (поставляется отдельно). Поддерживается Apple AirPlay 2, голосовое управление (Amazon Alexa или Google Assistant). Дополнив систему сабвуфером Sonos Sub и парой сарраунд-каналов One SL, можно добиться ещё большего эффекта погружения. 

 

10 июня в продаже также появятся обновлённый сабвуфер Sonos Sub (Gen 3) и аудиосистема Sonos Five, пришедшая на замену Play:5 (Gen 2). Последнюю можно использовать как отдельный громкоговоритель, расположив её горизонтально, или в паре с такой же колонкой для создания стерео комплекта (при этом устройства должны устанавливаться вертикально). Sonos рекомендует использовать Play:5 с виниловыми проигрывателями. Цвета, как и у Sub – белый и чёрный. Розничные цены: 699 долларов США – Sonos Sub, 499 долларов США – Sonos Play:5.

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