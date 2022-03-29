Саундбар «всё-в-одном» Devialet Dione

29.03.2022 16:06

Французская компания Devialet объявила о выпуске первой в её ассортименте модели саундбара. Dione – звуковая панель 5.1.2 категории «всё-в-одном» с поддержкой Dolby Atmos – и весьма впечатляющей ценой.



Dione – довольно компактное устройство; его высота – всего 7,7 см (8,8 см с учётом выступающей по центру сферы ORB). Внутри корпуса – 17 неодимовых драйверов, разработанных конструкторами Devialet: девять СЧ/ВЧ-динамиков и восемь встроенных сабвуферов с длинноходными басовиками. Звуковые характеристики: 101 дБ SPL, 950 Вт RMS, АЧХ 24 Гц – 21 кГц. Саундбар можно разместить под телевизором, на тумбе, или прикрепить к стене: встроенный гиросенсор (технология центрального канала ORB) автоматически определяет, в каком положении установлено устройство, и подстраивает звучание соответствующим образом. Возможности подключения: HDMI 2.1 eARC, оптический вход TOSLINK, AirPlay 2, Spotify Connect, UPnP и Bluetooth 5.0.



Фирменная технология апскейлинга SPACE масштабирует любой стереосигнал до 5.1.2; технология адаптивного уровня громкости (динамический эквалайзер) выравнивает звучание в режиме реального времени. Предусмотрены четыре режима прослушивания: «Кино» (Movie), «Пространственный» (Spatial), «Голос» (Voice) и «Музыка» (Music). Первые два работают с технологией SPACE, Voice улучшает качество передачи голосов, Music переводит саундбар в стереорежим. Дополнительная настройка возможна с помощью мобильного приложения Devialet. Производитель принимает предзаказы на новинку на своём сайте. Цена устройства: 2190 евро. Поставки начнутся 17 апреля 2022 года.