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Саундбары Hisense HS3100 и HS5100


21.06.2024 17:52

 

 

Новые саундбары Hisense моделей HS3100 и HS5100 появились в продаже в российских магазинах. Новинки характеризуются большой мощностью, продаются в комплекте с беспроводным сабвуфером, для их установки, подключения и настройки не требуются специальные навыки.

 

Hisense HS3100 представляет собой аудиосистему конфигурации 3.1: она включает в себя фронтальный саундбар и беспроводной сабвуфер. Модель Hisense HS5100 – 5.1-канальная: в комплект входят ещё и тыловые колонки. Последние делают звучание системы более объёмным и глубоким; производитель рекомендует использовать их в качестве тыловых каналов и вешать их на стену. Входящий в комплект обеих систем сабвуфер – 6,5-дюймовый. Благодаря поддержке беспроводного подключения его можно разместить практически в любом месте в комнате.

 

Саундбары поддерживают технологии Dolby Digital Plus, DTS Surround, DTS Virtual:X. Технология Voice Enhancement повышает чёткость воспроизводимой речи. Благодаря функции EzPlay для управления саундбаром можно использовать пульт от телевизора Hisense. Меню настроек саундбара отображается на экране ТВ. Максимальная суммарная мощность шести динамиков Hisense HS3100 составляет 480 Вт. Общее количество драйверов в системе Hisense HS5100 – восемь, их мощность – 540 Вт. Набор разъёмов для сопряжения с различными смарт-устройствами включает AUX, USB, OPTICAL, поддерживается Bluetooth 5.3 и HDMI ARC.

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