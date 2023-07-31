Саундбары Leon для телевизоров Samsung

31.07.2023 12:49

Компания Leon представила две новые модели саундбаров. Новинки пополнили фирменную линейку FrameBar: устройства из этой серии предназначены для использования с телевизорами The Frame, которые выпускает Samsung.



Саундбары Powered FrameBar 44UX и FrameBar 44UX – не исключение: они разработаны специально для Samsung The Frame и обладают всеми достоинствами фирменного саундбара Horizon 44UX. Новинки полностью соответствуют габаритам и различным вариантам отделки дизайнерских телевизоров The Frame и рассчитаны в первую очередь на тех пользователей, кто целостности интерьера уделяет не меньшее внимание, чем качеству звука и изображения.



Саундбары Leon Powered FrameBar 44UX и FrameBar 44UX в ультратонких корпусах оснащаются ультратонкими четырёхдюймовыми вуферами и дюймовыми твитерами с шёлковыми куполами. Доступны три конфигурации: с левым, центральным и правым каналом; без центрального канала; только центральный канал. Активные устройства (модель Powered FrameBar 44UX) – со встроенными усилителями Leon OTO MCA 200 мощностью 200 Вт. Глубина корпуса саундбара – всего 6 см. Благодаря фирменным настенным креплениям саундбар размещается практически вплотную к стене, зазор между ним и стеной минимальный. Если потребителю требуется саундбар для телевизора с диагональю больше 90 дюймов, возможно изготовление такого устройства на заказ.



