Саундбары Philips: Dolby Atmos и DTS:X с IMAX Enhanced

10.09.2020 07:55

В ноябре 2020 года Philips планирует представить свои первые модели саундбаров с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X и сертификацией IMAX Enhanced. Новинки будут выпущены в рамках обновлённой линейки Fidelio.

Модели B97 и B95 станут самыми дорогими в серии. Обе предполагают наличие отдельного сабвуфера, а конструкцией флагмана B97 (7.1.2) предусмотрены два съёмных динамика, которые в зависимости от конфигурации аудио системы могут крепиться (справа и слева) к саундбару или использоваться в качестве отдельных беспроводных тыловых surround-каналов (фирменная технология Surround-on-Demand); общее число драйверов в модели B97 – 17. Саундбар Fidelio B95 Dolby Atmos представляет собой аудиосистему конфигурации 5.1.2 с 14 динамиками.

Возможности подключения: два разъёма HDMI 2.1 с поддержкой eARC и функцией 4K pass through, Bluetooth и Apple AirPlay. Устройства можно использовать как часть системы, состоящей из громкоговорителей с поддержкой функции Play-Fi. Предусмотрено голосовое управление (Google Assistant, Amazon Alexa).