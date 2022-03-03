Саундбары Sony: HT-S400

03.03.2022 12:35

Линейку саундбаров Sony пополнила модель HT-S400. Мощность звуковой панели конфигурации 2.1 с технологией S-Force Pro Front Surround – 330 Вт. В продаже новинка должна появиться в апреле нынешнего года.



Саундбар обеспечивает эффект окружающего звучания даже без использования дополнительных тыловых акустических систем – благодаря поддержке Dolby Digital и фирменной технологии виртуального объёмного звука S-Force Pro Front Surround. Фронтальные динамики саундбара оснащаются драйверами X-Balanced. Необычная прямоугольная форма позволила максимально увеличить площадь диафрагмы динамика. Производитель сообщает, что применение технологии X-Balanced позволило уменьшить искажения и увеличить разборчивость человеческих голосов. Беспроводной сабвуфер, который поставляется в комплекте с саундбаром, оснащается 160-миллиметровым драйвером.



Саундбар быстро и просто подключается к телевизору Sony Bravia и автоматически появляется в меню настроек ТВ. Провода для передачи аудио сигнала от телевизора к звуковой панели не требуются. Для управления используется входящий в комплект поставки пульт. Он обеспечивает доступ к режиму Voice («Голос»), активация которого улучшает качество воспроизведения диалогов, и режиму Night («Ночь»), благодаря которому даже ночной просмотр не потревожит спящих домочадцев. На OLED-дисплее, расположенном на самом саундбаре, отображается информация о выбранном источнике сигнала, уровне громкости и пр.