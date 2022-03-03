ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Саундбары Sony: HT-S400


03.03.2022 12:35

 

 

Линейку саундбаров Sony пополнила модель HT-S400. Мощность звуковой панели конфигурации 2.1 с технологией S-Force Pro Front Surround – 330 Вт. В продаже новинка должна появиться в апреле нынешнего года.

 

Саундбар обеспечивает эффект окружающего звучания даже без использования дополнительных тыловых акустических систем – благодаря поддержке Dolby Digital и фирменной технологии виртуального объёмного звука S-Force Pro Front Surround. Фронтальные динамики саундбара оснащаются драйверами X-Balanced. Необычная прямоугольная форма позволила максимально увеличить площадь диафрагмы динамика. Производитель сообщает, что применение технологии X-Balanced позволило уменьшить искажения и увеличить разборчивость человеческих голосов. Беспроводной сабвуфер, который поставляется в комплекте с саундбаром, оснащается 160-миллиметровым драйвером.

 

Саундбар быстро и просто подключается к телевизору Sony Bravia и автоматически появляется в меню настроек ТВ. Провода для передачи аудио сигнала от телевизора к звуковой панели не требуются. Для управления используется входящий в комплект поставки пульт. Он обеспечивает доступ к режиму Voice («Голос»), активация которого улучшает качество воспроизведения диалогов, и режиму Night («Ночь»), благодаря которому даже ночной просмотр не потревожит спящих домочадцев. На OLED-дисплее, расположенном на самом саундбаре, отображается информация о выбранном источнике сигнала, уровне громкости и пр.

Связанные новости:
 Стиль и функциональность: тумбы BDI Align - 24.02.2022 12:39
 Sony представила новые наушники LinkBuds - 21.02.2022 01:12
 Новые модели серии Philips Fidelio - 31.01.2022 11:22
 Саундбар Denon DHT-S517  - 24.01.2022 13:56
 Polk Audio Signa S4: саундбар с Dolby Atmos  - 16.12.2021 11:09
 Носимый персональный кинотеатр Sony - 15.10.2021 12:43
 Новинки Sony: комплект ДК и флагманский саундбар - 26.07.2021 11:37
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007