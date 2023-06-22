Саундбары TCL: кинозвук в вашем доме

22.06.2023 12:50

Компания TCL представила две серии саундбаров, с помощью которых можно добиться эффекта пребывания в настоящем кинотеатре, сидя на диване в собственной гостиной: Q Class и S Class.



В линейке Q Class две модели: 3.1-канальный саундбар Q6310 3.1 и 5.1-канальный Q6510. Оба устройства поддерживают технологии Dolby Audio и DTS Virtual: X. Мощность «младшей» модели Q6310 – 350 ватт. У саундбара есть динамик центрального канала и интеллектуальная система автокоррекции, учитывающая акустические особенности помещения, в котором установлен саундбар. Беспроводной сабвуфер – с драйвером 6,5”. TCL Q6510 – это 430 Вт мощности, два тыловых динамика окружающего звучания, HDMI-вход (с ARC) и поддержка подключения по Bluetooth.



Ещё одна фирменная линейка саундбаров, S Class, состоит из трёх моделей: TCL S4210 (конфигурация 2.1), TCL S4310 (3.1-канальное устройство) и TCL S4510 (модель конфигурации 5.1). Все устройства – с поддержкой Dolby Audio, DTS Virtual: X, беспроводными сабвуферами, входом HDMI и возможностью Bluetooth-соединения.



