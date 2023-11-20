Саундбары TCL с технологией RAY-DANZ

20.11.2023 15:09

Новая серия саундбаров TCL — это линейка аудиопанелей, которые оснащаются драйверами, созданными по технологии RAY-DANZ. Динамики направляют звуковые волны на изогнутые акустические отражатели, благодаря чему формируется более широкий звуковой ландшафт без необходимости в дополнительной цифровой обработке звука.



Использование технологии RAY-DANZ в новых моделях саундбаров TCL позволило расширить зону наилучшего восприятия (sweet spot) по сравнению с теми звуковыми панелями, в которых эта технология не применяется, сохранив высокое качество, чёткость и точность звука.

Новые саундбары TCL C935U и X937U продаются в комплекте с беспроводным сабвуфером. Саундбары воспроизводят 3D-аудио в форматах Dolby Atmos и DTS:X. Подключение к источнику звука (смартфону, планшету, ноутбуку и пр.) осуществляется через AirPlay, Chromecast или Bluetooth. Поддерживаются голосовые помощники Alexa и Google Assistant. Саундбарами можно управлять с пульта дистанционного управления или через приложение на смартфоне. Саундбар TCL C935U – 5.1.2-канальная модель с десятью динамиками общей мощностью 780 Вт и поддержкой HDR, HDR10 и Dolby Vision. Для проводного подключения есть два входа HDMI, передающих изображения UHD 4K 60 Гц без потерь. Модель X937U – 7.1.4-канальная, у неё 14 динамиков совокупной мощностью 1020 Вт. Сопряжение с телевизором и источниками – через порт HDMI eARC, оптический вход и два входа 4K HDR HDMI.



